Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит применения вакцины "Спутник V" в стране, поскольку украинцы "не кролики" и на них нельзя экспериментировать.

"Как можно? Весь мир хочет нашу вакцину… Да все лекарства — эксперименты. Все лекарства на 100% не помогают. И люди умирают все равно — есть лекарства или нет лекарств. Что винить, какие кролики?" — прокомментировал его слова лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент. А хоронить ты хочешь? Какой президент это?" — добавил политик.