Япония готова подписать мирное соглашение с Россией только при условии возвращения Курильских островов. Однако российская сторона на пойдёт на это.
Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Есть результаты Второй мировой войны, в рамках этих результатов Япония потерпела поражение как сторона-агрессор", — отметил парламентарий.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.