Стало известно, почему Россия не может заключить мир с Японией

Япония готова подписать мирное соглашение с Россией только при условии возвращения Курильских островов. Однако российская сторона на пойдёт на это.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.