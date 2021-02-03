Ранее старавшиеся придерживаться рекомендательного характера карантинных мер японские власти решили "рубануть с плеча" и ввести систему штрафов. Теперь в случае несоблюдения требований властей рядовой японец может быть оштрафован.
Как передают СМИ страны, нужные поправки уже согласовали в парламенте страны, они будут актуальны с 13 февраля.
"Для ещё большего сокращения числа инфицированных мы будем применять закон, уделяя при этом достаточное внимание правам частных лиц и предпринимателей, и повышать эффективность [мер против коронавируса]", — заявил представителям СМИ премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
Власти подумывали даже о тюремном заключении для особо злостных нарушителей, но потом от этой идеи отказались. Известно о следующих штрафах:
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.