Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Число зараженных коронавирусом в Японии растет

Мир

619 гражданам Японии поставлен страшный диагноз "коронавирус". Большинство из них заразились на круизном лайнере Diamond Princess.

Карантин на судне закончился, люди, у которых нет болезни, начали покидать лайнер. Среди японцев, находящихся на Diamond Princess, коронавирус обнаружен у 542 человек.

Согласно статистике, всего коронавирусом заболели 74185 человек в мире. Скончались от болезни 2004 человека.

япония коронавирус
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Гунны против римлян: осада Наисса
Власть
Послание президента: опять народ обманули?
Интересное и полезное
Готовые корма для животных: польза или вред?
Последние материалы
Зеленый чай защитит от рака груди
РФ уменьшила вложения в госдолг США на $1,5 млрд
Китайцев в России отправили на карантин
Нового замминистра труда и соцзащиты назначили в России
Врач рассказала, как вейп действует на окружающих
Граждане России покинули Diamond Princess
"Газпром" выделил футбольному клубу "Томь" 660 млн рублей
Минобороны опубликует все номера фронтовой газеты "Красная звезда"
Организаторам беспорядков в Казахстане грозят серьезные сроки
Число зараженных коронавирусом в Японии растет
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Игра не по правилам: как норвежцы уронили Большунова на "Ски Туре"
Игра не по правилам: как норвежцы уронили Большунова на "Ски Туре"
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
США предлагают России "серьёзный разговор" о ядерном разоружении
На Украине уволили всех прокуроров, расследовавших дело MH17
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Дмитрий Фетисов: пенсионная реформа стала последней каплей в чаше терпения
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
В России могут полностью отменить военный призыв
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ