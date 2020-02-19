Число зараженных коронавирусом в Японии растет

619 гражданам Японии поставлен страшный диагноз "коронавирус". Большинство из них заразились на круизном лайнере Diamond Princess.

Карантин на судне закончился, люди, у которых нет болезни, начали покидать лайнер. Среди японцев, находящихся на Diamond Princess, коронавирус обнаружен у 542 человек.

Согласно статистике, всего коронавирусом заболели 74185 человек в мире. Скончались от болезни 2004 человека.