Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки

В материковом Китае эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом COVID-2019 за последние сутки медикам стабилизировать не удалось.

Как сообщает сегодня китайский госкомитет по здравоохранению, по состоянию на 00:00 часов 19 февраля в 31 провинции:

подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 74185 (накануне было 72,4 тысячи),

в больницах находятся - 57 805 человек,

из них в тяжелом состоянии - 11977,

выздоровели - 14376 пациентов,

скончались - 2004 человека (накануне - 1868, то есть за сутки умерло от коронавируса 136 больных новой пневмонией),

подозрение на коронавирус зарегистрировано у 5248 человек,

под наблюдением из-за контакта с заболевшими - 135,8 тысячи.

Самая сложная эпидемиологическая обстановка

по-прежнему, в очаге заражения - провинции Хубэй.

Статистика за последние сутки в китайской Хубэе - здесь.

Отдельно в островной части Китая