Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
В материковом Китае эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом COVID-2019 за последние сутки медикам стабилизировать не удалось.
Как сообщает сегодня китайский госкомитет по здравоохранению, по состоянию на 00:00 часов 19 февраля в 31 провинции:
- подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 74185 (накануне было 72,4 тысячи),
- в больницах находятся - 57 805 человек,
- из них в тяжелом состоянии - 11977,
- выздоровели - 14376 пациентов,
- скончались - 2004 человека (накануне - 1868, то есть за сутки умерло от коронавируса 136 больных новой пневмонией),
- подозрение на коронавирус зарегистрировано у 5248 человек,
- под наблюдением из-за контакта с заболевшими - 135,8 тысячи.
Самая сложная эпидемиологическая обстановка
по-прежнему, в очаге заражения - провинции Хубэй.
Статистика за последние сутки в китайской Хубэе - здесь.
Отдельно в островной части Китая
- в Гонконге - 62 случая заражения (из них 1 скончался, 4 выздоровели),
- в Макао - 10 инфицированных (5 уже выписаны),
- на Тайване - 22 заболевших (из них 1 скончался и 2 выздоровели).