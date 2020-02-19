Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки

Мир

В материковом Китае эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом COVID-2019 за последние сутки медикам стабилизировать не удалось.

Как сообщает сегодня китайский госкомитет по здравоохранению, по состоянию на 00:00 часов 19 февраля в 31 провинции:

  • подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 74185 (накануне было 72,4 тысячи),
  • в больницах находятся - 57 805 человек,
  • из них в тяжелом состоянии - 11977,
  • выздоровели - 14376 пациентов,
  • скончались - 2004 человека (накануне - 1868, то есть за сутки умерло от коронавируса 136 больных новой пневмонией),
  • подозрение на коронавирус зарегистрировано у 5248 человек,
  • под наблюдением из-за контакта с заболевшими - 135,8 тысячи.

Самая сложная эпидемиологическая обстановка

 по-прежнему, в очаге заражения - провинции Хубэй.

Статистика за последние сутки в китайской Хубэе - здесь.

Отдельно в островной части Китая

  • в Гонконге - 62 случая заражения (из них 1 скончался, 4 выздоровели),
  • в Макао - 10 инфицированных (5 уже выписаны),
  • на Тайване - 22 заболевших (из них 1 скончался и 2 выздоровели).
Темы китай коронавирус статистика за сутки
Актуальная аналитика
Власть
Послание президента: опять народ обманули?
Интересное и полезное
Готовые корма для животных: польза или вред?
Туризм
На рубеже сезонов: календарь самых интересных мероприятий
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
The Hill: новые санкции против России ударят по американцам
Экс-дипломат: воюя с советским прошлым Украина рушит свою целостность
Россия сократила вложения в госдолг США
132 летальных исхода новой пневмонии в Хубэе
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Материнский капитал станет электронным
Премьер Афганистана: результаты выборов – предательство воли народа
Турция не хочет испортить отношения с Россией из-за Сирии
В России могут полностью отменить военный призыв
Последние материалы
Экс-дипломат: воюя с советским прошлым Украина рушит свою целостность
Россия сократила вложения в госдолг США
132 летальных исхода новой пневмонии в Хубэе
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Материнский капитал станет электронным
Премьер Афганистана: результаты выборов – предательство воли народа
Турция не хочет испортить отношения с Россией из-за Сирии
В России могут полностью отменить военный призыв
"Тащи его, воин": нетрезвый хозяин автомойки издевался над работниками
Нетрезвая россиянка пыталась спуститься с шестого этажа по простыне
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
На Украине уволили всех прокуроров, расследовавших дело MH17
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Дмитрий Фетисов: пенсионная реформа стала последней каплей в чаше терпения
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
В России могут полностью отменить военный призыв
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
Послание президента: опять народ обманули?
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Лавров обвинил в ущербности логику членов "нормандского формата"
Су-57 по многим показателям превосходит F-22 и F-35
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ