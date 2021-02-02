Манипуляции ценами на газ, которые выросли настолько, что ранее вывели украинцев на улицы, можно назвать "мегааферой". При этом совершенно непонятно, чем именно мотивируют повышение цен.
Рассказать о ситуации решил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман для "Интерфакс-Украины".
"Цена на газ сегодня — это такая мегаафера, потому что он был приобретён условно за 3-4 гривны (за кубометр), а людям продают по 6,99 гривен плюс доставка, то есть по 8,5-9 гривен", — высказался Гройсман.
При этом, напомнил эксперт, в октябре прошлого года люди платили по 4,7 гривны. Что изменилось буквально за месяц-другой для такого скачка цен — непонятно.
Напомним, что в "Нафтогазе" на полном серьёзе предложили населению скидку в 10 копеек за кубометр. При этом ранее во многих городах прошли протесты, по итогам которых Владимир Зеленский сообщил, что решит вопрос с ценами.
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