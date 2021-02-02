"Мегаафера": бывший премьер-министр Украины рассказал про цены на газ

Манипуляции ценами на газ, которые выросли настолько, что ранее вывели украинцев на улицы, можно назвать "мегааферой". При этом совершенно непонятно, чем именно мотивируют повышение цен.

Рассказать о ситуации решил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман для "Интерфакс-Украины".

"Цена на газ сегодня — это такая мегаафера, потому что он был приобретён условно за 3-4 гривны (за кубометр), а людям продают по 6,99 гривен плюс доставка, то есть по 8,5-9 гривен", — высказался Гройсман.

При этом, напомнил эксперт, в октябре прошлого года люди платили по 4,7 гривны. Что изменилось буквально за месяц-другой для такого скачка цен — непонятно.

Напомним, что в "Нафтогазе" на полном серьёзе предложили населению скидку в 10 копеек за кубометр. При этом ранее во многих городах прошли протесты, по итогам которых Владимир Зеленский сообщил, что решит вопрос с ценами.