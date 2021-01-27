Украинцы получат от "Нафтогаза" скидку в 10 копеек

Неожиданную щедрость проявили по отношению к украинцам в "Нафтогазе". Пресс-служба компании сообщила, что руководство решило снизить цены на газ.

По уточнённым данным, "срезать" с цены кубометра решили 10 копеек. Таким образом, при рекомендованном властями уровне в 6,99 гривен на кубометр итоговая цена должна составить 6,89 гривен.

При этом в ведомстве уточнили: доставка до потребителя в цену не включена. Снижение на 10 копеек в "Нафтогазе" объяснили просто: готовы принести в жертву наценку.

Напомним, что ранее цены на газ стали причиной массовых акций протеста в украинских городах. Ситуация в итоге дошла до Рады и лично до Зеленского, который и отчитался позднее о "решении вопроса".

При этом даже власти городов отмечали, что цены действительно резко выросли. Мэр Киева, Виталий Кличко, сообщал: новые цены могут обанкротить предприятия, занимающиеся теплоснабжением.