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Президент Чехии оценил ситуацию с Навальным

Мир » Европа » Евросоюз

Слова чешского президента Милоша Земана идут вразрез с предыдущими заявлениями главы МИД Чехии Томаша Петршичека о ситуации вокруг Навального.

Президент Чехии оценил ситуацию с Навальным

Томаш Петршичек ранее публично высказывался о ситуации вокруг условно осуждённого блогера в духе "коллективного Запада". В частности, он осудил арест Навального, негативно оценил задержание участников несанкционированных акций протеста в его поддержку, а также заявлял о новых санкциях ЕС в отношении России за "несоблюдение международных обязательство в области прав человека". Теперь выяснилось, что мнение главы чешской дипломатии не совпадает с мнением главы государства по этому вопросу.

"Ситуация с этим Навальным — это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал, что он, во-первых, поддержал аннексию Крыма, во-вторых, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации, например, чеченцев", — заявил Милош Земан в эфире радио Frekvence 1.

Президент Чехии добавил, что перечислил ещё далеко не все деяния Навального, о которых ему стало известно. Так что, на взгляд Милоша Земана, Алексей Навальный — это российский националист, а никакой не "борец за демократию". По его мнению, Навальный выступает не против "режима Путина", а против самого Владимира Путина, а это совсем не одно и то же. Земан предположил, что причина этих выступлений в том, что Навальный хотел бы сам оказаться на месте Путина.

Автор: Людмила Черткова
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