Чехия закрыла въезд на свою территорию для всех иностранцев

До 15 февраля попасть в Чехию смогут только те иностранцы, которые учатся или работают в республике, либо имеют разрешение на проживание в Чехии.

Начиная с субботы, 30 января, границы Чехии закрываются для всех иностранных граждан. К исключениям чешские власти отнесли такие случаи, как посещение ближайших родственников, получение медицинской помощи, участие в свадьбах или похоронах. Пересекать границу смогут водители грузовиков, осуществляющих снабжение населения необходимыми товарами. Проверять въезжающих иностранцев будут пограничники в выборочном порядке.

Эта мера относится к ряду тех, которые может принимать правительство в случае чрезвычайных ситуаций, пояснил МИД Чехии. Режим ЧС был введён в стране с 12 марта по 17 мая, затем вновь активирован с 5 октября до 14 февраля. Также в стране действует комендантский час, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что начиная с 31 января во Франции будет запрещён въезд и выезд граждан за пределы ЕС. Такую меру правительство приняло в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в особенности — штаммов коронавируса, отличающихся повышенной заразностью.