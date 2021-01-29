Франция закроет границы на въезд и выезд из-за пределов ЕС

Все перемещения граждан внутри Евросоюза допускаются с отрицательным результатом теста на COVID-19. Это не относится только к жителям приграничных территорий.

Начиная с 31 января во Франции будет запрещён въезд и выезд граждан за пределы ЕС. Такую меру правительство приняло в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в особенности — штаммов коронавируса, отличающихся повышенной заразностью.

"Все въезды и выезды через границу Франции за пределы ЕС запрещены, за исключением особых обстоятельств. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья. Все выезды за пределы Франции в страны ЕС возможны только с отрицательным тестом ПЦР, кроме работников, проживающих на приграничных территориях", — заявил сегодня премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Французские власти пытаются избежать возвращения к режиму самоизоляции, и вместе с тем не допустить новых вспышек заболеваемости коронавирусом. Для этого, помимо закрытия границ, будет приостановлена работа крупных торговых центров и ужесточён контроль за соблюдением комендантского часа., сообщает ТАСС.