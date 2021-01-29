Тотальный карантин в Греции продлили ещё на неделю

Всеобщий карантин действует в Греции с 7 ноября 2020 года. Наиболее жёсткие ограничения введены в так называемых "красных" областях республики.

Чтобы получить разрешение на выход из дома, жителям Греции необходимо отправлять СМС или заполнять специальные бланки. При этом перемещение граждан между префектурами запрещено, а с 21:00 до 5:00 действует комендантский час, запрещающий передвижение пешком и на транспорте. Ношение защитной маски на улице и в помещении является обязательным.

"Эпидемическая картина не позволяет никакого послабления мер, карантин продлевается еще на неделю, а потом будет проведена новая оценка ситуации", — заявил сегодня заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

С субботы, 30 января, греческие власти вернутся к цветовой системе обозначения уровня эпидемиологической угрозы. В частности, в "красных" районах будут работать лишь детские сады, начальные школы и гимназии. Учащиеся старшего возраста останутся на дистанционном обучении. Нельзя будет заходить в магазины — можно лишь забрать заказ, сделанный ранее по телефону или интернету. Обслуживание в парикмахерских, книжных и некоторых других магазинах будет производиться только по записи, сообщает ТАСС.