Президент США Джо Байден восстановит ограничения на въезд в страну для путешественников из Европейского Союза, Великобритании, Ирландии и Бразилии, отмененные Трампом, и включит в список Южную Африку в попытке бороться с коронавирусом.
"Сейчас не время снимать ограничения на международные поездки", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Эта мера, которая вступит в силу с сегодняшнего дня, 26 января, запрещает въезд в США практически всем иностранным гражданам, которые находились в любой из перечисленных стран в течение 14 дней, предшествовавших их запланированной поездке в Соединённые Штаты.
Запрет распространяется на 26 европейских стран Шенгенской зоны. Южная Африка, со своей стороны, была включена в список из-за опасений по поводу нового варианта вируса, который распространился за пределы этой страны.
Кроме того, с 26 января перед посадкой на рейс в США все международные пассажиры должны будут представить отрицательный тест на коронавирус, проведенный не более чем за три дня до поездки.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.