Байден закрывает границы США на въезд

Президент США Джо Байден восстановит ограничения на въезд в страну для путешественников из Европейского Союза, Великобритании, Ирландии и Бразилии, отмененные Трампом, и включит в список Южную Африку в попытке бороться с коронавирусом.

"Сейчас не время снимать ограничения на международные поездки", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Эта мера, которая вступит в силу с сегодняшнего дня, 26 января, запрещает въезд в США практически всем иностранным гражданам, которые находились в любой из перечисленных стран в течение 14 дней, предшествовавших их запланированной поездке в Соединённые Штаты.

Запрет распространяется на 26 европейских стран Шенгенской зоны. Южная Африка, со своей стороны, была включена в список из-за опасений по поводу нового варианта вируса, который распространился за пределы этой страны.

Кроме того, с 26 января перед посадкой на рейс в США все международные пассажиры должны будут представить отрицательный тест на коронавирус, проведенный не более чем за три дня до поездки.