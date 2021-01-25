От Украины могут остаться клочки: Гордон о политике украинизации

Очередной виток украинизиации может привести к тому, что от Украины "останутся клочки". Неосмотрительно принятый закон буквально вынуждает людей говорить на украинском, что не может не удивлять.

Напомним, что власти Украины всё-таки приняли резонансный закон, согласно которому в торговле и сфере услуг нужно обслуживать клиентов только на украинском. При этом обслужить клиента на другом языке можно только по личной просьбе последнего.

О ситуации рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон. Выступая на канале "Украина 24", эксперт подверг Киев критике о сообщил, что в регионах наблюдается подчас кардинально разная ситуация.

"Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки. Что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь, требовать от них по-украински? А они не хотят", — отметил Гордон.

Также, уверен журналист, возникает логичный вопрос: как обслуживать иностранцев? Допустим ли в этом случае русский или английский?