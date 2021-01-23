Харьковчанин в прямом эфире сравнил жизнь в России и на Украине

Разъярённый харьковчанин дозвонился в эфир украинского телеканала и объяснил, что даже в самой глухой российской деревне люди живут лучше, чем на Украине.

Житель Харькова по имени Михаил дозвонился в эфир украинского телеканала "НАШ". В это время в эфире шла программа, рассказывающая об инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена и связанных с ней событиях. Харьковский пенсионер в прямом эфире высказал всё, что думает об американской демократии и её влиянии на процессы, происходящие на Украине. Этот диалог воспроизвело французское издание Agoravox.

Стране, которая практически истребила коренное население, а оставшихся в живых индейцев загнала в резервации, нечего предложить Украине, заявил Михаил. Более того, США уже разрушили Украину, об этом свидетельствует резкое ухудшение жизни в стране после Майдана. Для сравнения харьковчанин привёл "оккупированный" Крым, где живёт его брат.

"Посмотрите, что "агрессор" в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живёт в Крыму, я с ним часто общаюсь. Раньше у нас были одинаковые пенсии, а теперь его пенсия в восемь раз выше моей", — прозвучало в прямом эфире.

На попытки ведущего возразить, что так хорошо живёт только Крым, но не вся Россия, Михаил парировал, что у него есть родственники и в других регионах "страны-агрессора".

"Даже в самых глухих деревнях медицинские и социальные услуги намного лучше, чем у нас в стране. И то, что власти делают в Украине, называется геноцидом", — заявил харьковчанин.

По его мнению, такое отношение власти к народу стало причиной того, что многие миллионы украинцев покинули страну в поисках лучшей жизни.