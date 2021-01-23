В Сенате США назвали дату начала процесса по импичменту Трампу

Сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер, представляющий демократическое большинство, рассказал, как будет проходить процесс в рамках импичмента Дональда Трампа.

"Обвинители от Палаты представителей придут зачитывать статью импичмента в 19:00 в понедельник, 25 января", — сообщил Чак Шумер на заседании верхней палаты парламента.

После этого сторона обвинения и сторона защиты бывшего президента США Дональда Трампа должны будут составить свои заявления. К изложению своих позиций и аргументов они приступят с 8 февраля. В этом промежутке времени Сенат продолжит работу. Законодателям предстоит утвердить кандидатов на должности в кабинете и законопроект о правительственной помощи в условиях пандемии.

Несогласие с предложенным демократами графиком проведения процесса выразил сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл. Лидер республиканцев ранее представил в Сенат другой вариант, согласно которому резолюция об импичменте должна быть представлена 28 января, а сам судебный процесс начинался бы с 13 февраля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала иск об импичменте против только что вступившего в должность президента Джо Байдена.