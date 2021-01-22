Власти Австралии могут оставить страну без поиска в Google

Печально может закончится "противостояние" между Google и властями Австралии. Новый закон, придуманный австралийскими чиновниками, не устроил интернет-гиганта.

Суть ситуации: в рамках "регулирования интернета" власти Австралии придумали закон. Согласно этому закону все работающие на территории страны IT-гиганты обязаны будут решать вопрос с оплатой за контент, поставляемый местными компаниями. Если представители IT-гигантов не захотят этого делать, цену установят специальные арбитры.

"После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии. Это не угроза, это реальность", — отметила Мел Сильва, региональный директор Google.

Позднее солидарность с коллегой выразил представитель Facebook, отметивший, что соцсеть также может стать недоступна в Австралии.