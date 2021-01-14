Google: да, мы удалили из поиска несколько сайтов в рамках эксперимента

Технологический гигант Google периодически блокирует некоторые австралийские новостные веб-страницы в своих результатах поиска в рамках некоего "эксперимента".

Об этом сегодня сообщает The Sydney Morning Herald.

За последние несколько дней десятки пользователей сети из Австралии сообщили, что сайты разных местных СМИ исчезли из результатов поиска, или были показаны только старые ссылки или контент из других источников.

Google подтвердил, что он проводит эксперименты, и заверил, что пострадало лишь небольшое количество пользователей:

"В настоящее время мы проводим некоторые эксперименты по измерению воздействия между новостными компаниями и поисковой системой Google, что затронет около 1% пользователей в Австралии", — заявил представитель компании, заверив, что эти эксперименты завершатся в начале февраля следующего года.

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