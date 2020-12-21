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Автор Усам Оздемиров

Цифровые гиганты озаботили весь мир

Экономика » Рынки » Услуги

Американские интернет-гиганты, обосновавшиеся в Силиконовой долине, пустили свои щупальца по всему миру. Инновационные компании, начинавшие на заре нового тысячелетия как студенческие проекты и стартапы, росли невиданными темпами и стали, можно сказать, жертвами собственного успеха. Сегодня не только Россия и Евросоюз, но и сами США обеспокоены ущемлением прав интернет-пользователей со стороны IT-гигантов, их постепенным дрейфом в обратном направлении от рыночных принципов и демократии.

Интернет под контролем спецслужб США

На днях Евросоюз вынес на общий суд законопроект, устанавливающий строгие рамки для технологических гигантов Google, Amazon, Apple и Facebook. Новые правила должны подправить несколько разнузданные манеры ковбоев от хай-тека.

Но обратимся вначале к американской предыстории.

В частности, глава Facebook Марк Цукерберг нередко вызывал гнев у избранников американского народа и получал основательную трёпку в конгрессе. Из-за скандала, связанного с утечкой личных данных миллионов пользователей через Cambridge Analytica, в 2018 году IT-гению пришлось в течение двух дней держать ответ перед сотней конгрессменов и сенаторов США за все прегрешения разом. Под грузом предъявленных обвинений Цукерберг был вынужден признать, что руководимая им соцсеть не смогла предотвратить её использование во вред. Имелись в виду сфабрикованные новости, иностранное вмешательство в выборы, выступления, мотивированные ненавистью, а также неудовлетворительная защита личных данных.

Если политики-демократы требовали поставить заслон информационному вмешательству России в американские выборы, то республиканцы осуждали предвзятое отношение к организациям консервативного толка и блокировку видеозаписей, которые публиковали политические активисты из стана президента США Дональда Трампа. Пришлось объясняться и по поводу слов исполнительного директора Facebook Шерил Сэндберг о платной опции для тех пользователей, которые выступают против использования их данных для таргетированной рекламы. При этом Цукерберг так и не прояснил вопрос о том, как долго Facebook и Instagram хранят информацию о пользователях после их решения удалить свои аккаунты.

Через год конгресс всерьёз озаботился растущим рыночным влиянием ведущих высокотехнологичных компаний, на ковёр были вызваны не только глава Facebook, но также создатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Apple Тим Кук и глава Alphabet (материнская компания Google) Сундар Пичаи. Главной темой слушаний было злоупотребление доминирующим положением на рынке. По своему масштабу они напоминали разбирательства 1998 года в отношении компании Microsoft с участием её основателя Билла Гейтса. Конгрессмены пришли к прискорбному выводу, что IT-гиганты Силиконовой долины превратились в монополии, каких ещё не было со времён "нефтяных баронов и железнодорожных магнатов".

Как заметил глава юридического подкомитета по антимонопольной политике конгресса США Дэвид Сисиллин, обсуждаемые компании отличает схожее поведение на конкурентных рынках: являясь "узким горлышком" в основных каналах дистрибуции, они могут извлекать ценные данные своих пользователей.

Известные IT-гиганты ведут активную экспансию на рынке, скупая перспективные компании, что поменьше и победнее, устраняя тем самым потенциальных конкурентов. Компания Alphabet, помимо поисковика Google, контролирует также YouTube, Android и другие сервисы. Корпорации Facebook принадлежат соцсети WhatsApp, Instagram и приложение Facebook Messenger.

Американские конгрессмены обвинили "могучую кучку" из Силиконовой долины в монополизации каналов зарабатывания денег в онлайне, опасной концентрации цифровой экономики и нарекли их "привратниками интернета".

Нашлись даже такие горячие головы, как сенатор Элизабет Уоррен, которая призвала принудительно раздробить IT-гиганты подобно нефтяной империи Standard Oil или телекоммуникационной компании Bell в прошлом. Правда поддержки у большинства коллег не нашла.

Интернет — не Дикий Запад

По словам конгрессмена Дэвида Сесиллина, в своё время для развития новых секторов экономики конгресс и антимонопольные регуляторы разрешили высокотехнологичным компаниям заниматься саморегулированием с минимальным надзором со стороны властей. Но в итоге интернет становится всё более консолидированным рынком, менее открытым для новых игроков, для свежих идей в области предпринимательства и инноваций, посетовал политик-демократ.

Цифры убедительно говорят о впечатляющем потенциале четырёх крупнейших компаний — Amazon, Alphabet, Apple и Facebook. Их рыночная стоимость оценивается в сумме, превышающей $5 трлн. Годовой оборот достигает $800 млрд, давая фору ВВП таких стран, как Турция, Швейцария или Польша. На акции этих компаний приходится около 30% фондового рынка. Они щедры на лоббирование своих интересов в Вашингтоне, выделяя на эти цели $75 млн в год.

Ещё десять лет развития такими темпами и несколько интернет-платформ будут контролировать почти треть мировой экономики, с беспокойством отмечают конгрессмены.

На европейском континенте эта озабоченность зародилась намного раньше, но наталкивалась на позицию властей США, которые видели в IT-гигантах Силиконовой долины символ своего технологического превосходства над остальным миром, проводников американского влияния и, что немаловажно, источники налоговых поступлений от доходов, получаемых по всему земному шару.

Однако сегодня даже в Штатах всё более весомы голоса тех, кто видит в доминировании интернет-гигантов риск постепенного разрушения традиционных устоев и основ демократии.

Открытие "второго фронта" со стороны США не могло не вдохновить Европу, которая решила перейти от слов к делу. Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявили во всеуслышание, что подготовлены проекты "Акта о цифровых услугах" и "Акта о цифровых рынках", которые призваны ограничить влияние глобальных интернет-компаний на рынок Европейского союза.

Будут введены следующие правила:

  • компании с более чем 45 млн пользователей в качестве цифровых "привратников" будут строго наказываться за влияние на выборы и общественное здоровье, штрафы за нарушение правил конкуренции могут достигать 10% их годового оборота,
  • обязательно информирование ЕС о планируемых слияниях и поглощениях,
  • предпочтение своим собственным услугам в ущерб конкуренции грозит компаниям объявлением вне закона,
  • отказ подчиняться и создание угрозы жизни и безопасности людей приведёт к временному приостановлению и т. д.

Авторы законопроекта считают, что рядовые пользователи и компании должны иметь доступ к широкому выбору онлайн-услуг, что признанное незаконным офлайн, должно быть таковым и в интернете.

Новые правила направлены на установление порядка в рыночном хаосе, где монопольно доминируют цифровые гиганты, заявила Маргрет Вестагер.

С предупреждением о том, что интернет не может оставаться Диким Западом, обратился к американским техногигантам также Тьерри Бретон, выразив одновременно свою готовность к диалогу.

Нам нужны чёткие и прозрачные правила, предсказуемая среда и сбалансированные права и обязанности, сказал он.

Информация — это власть

Россия оказалась втянута в историю разбирательств вокруг глобальных интернет-компаний уже давно из-за бесконечных обвинений во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В 2020-м нас этим не попрекали, но претензии к интернет-платформам не убавились. В Сенате США прошли очередные слушания с участием глав Google, Facebook и Twitter, которых республиканцы обличали за цензуру в отношении консервативного контента. Им напомнили конфликт между Дональдом Трампом и Twitter (из-за отметок рядом с его твитами о сомнительности фактов) и блокировку доступа к материалам прессы, компрометирующим Хантера Байдена.

Сенаторы собираются внести поправки в законодательство, лишающие интернет-платформы юридического иммунитета, если они ограничивают свободу высказывания пользователей или дискриминируют их.

С чем-то подобным мы столкнулись и в России. С апреля 2020 года участились жалобы от редакций российских СМИ из-за того, что их аккаунты в Twitter, Facebook и YouTube подвергаются цензуре.

В Госдуму внесён законопроект о цензуре в интернете, согласно которому владелец информационного ресурса будет наказываться за нарушения прав и свобод человека в случае ограничения доступа "к общественно важной информации по признаку национальности, языка или из-за санкций, введенных в отношении России или её граждан".

Несмотря на то что данный законопроект вызвал неоднозначную реакцию у российских пользователей и экспертов, его направленность вполне соответствует основным тенденциям, обозначившимся во всём "цивилизованном мире".

Вспоминаются слова Марка Цукерберга по поводу целей, к которым он стремится:

"Если твоя миссия — объединить весь мир, то миллиард пользователей — это просто больше, чем есть у любого другого сервиса. Но это не означает, что ты приблизился к тому, чтобы выполнить свою задачу".

Не зря информацию отождествляют с властью. В век цифровых технологий и роста могущества IT-гигантов велик соблазн втянуться в игры с манипулированием общественным сознанием в сомнительных целях, особенно при такой свободе действий, которая не ограничена чёткими правилами и контролем.

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Редактор: Елена Тимошкина
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