Дуров заявил об опасности Apple и посоветовал перейти на Android

Основатель Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям перейти с iPhone на Android.

Он предупредил, что Apple может ограничить их свободу и запретить использование определенных приложений, в то время как на Android всегда есть возможность установить любое приложение в виде APK-файла, не полагаясь на то, находится ли оно в Google Play Store или нет.

"Поэтому я призываю пользователей перейти с iOS на Android. Это меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации", - написал российский разработчик в своем блоге Telegram.

Поводом стало недавнее удаление социальной сети Parler, популярный среди сторонников Дональда Трампа, из App Store и Google Play, под предлогом того, чтобы избежать распространения информации, которая подстрекает к насилию.

"Да, дуополия Apple-Google создает гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является более опасным из двух, потому что она может полностью ограничить, какие приложения вы используете", - сказал Дуров.

Что касается iOS, создатель Telegram также сообщил, что они работают над многофункциональным веб-приложением, "которое будет работать в Safari почти так же хорошо, как и родное приложение":

"Это всё ещё не то же самое, но это сработает в крайних случаях", - добавил Дуров.

Напомним, Apple убрала Parler из своего магазина приложений после штурма Капитолия в Вашингтоне, посчитав, что уходящий президент, не сохранил "своего обязательства умерить или удалить вредный или опасный контент, который поощряет насилие и незаконную деятельность".

В последние месяцы приложение быстро росло в США и привлекло миллионы сторонников Трампа, в то время как Facebook и Twitter предпринимали все больше мер, связанных не только с борьбой с дезинформацией и подстрекательством к насилию, но и с цензурой. Удаление Parler из App Store и Play Store, а также блокировка личных учетных записей Дональда Трампа в социальных сетях разожгли дебаты о свободе слова.

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