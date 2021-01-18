Лавров: Германия не передала доказательства отравления Навального

Германия не предоставила России никаких доказательств того, что Алексей Навальный был отравлен.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Никаких вещественных доказательств, ничего про "три бутылки" какие-то с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результаты их анализов", — отметил глава МИД.

Напомним, Навальный вернулся в Россию 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево.