Репетиция инаугурации Байдена отложена из-за угроз безопасности

Репетиция инаугурации Джо Байдена, запланированная на воскресенье, была отложена из-за проблем с безопасностью. Данные передаёт Politico со ссылкой на свои источники.

Напомним: Вашингтоне усиливают меры безопасности: ожидается, что задействуют примерно 20 000 военнослужащих из Нацгвардии, а также усиленные наряды полиции.

Репетиция, пишут в Politico была назначена на воскресенье, 17 января. Комитет по инаугурации президента от комментариев отказался, также не ответили на запросы журналистов в Конгрессе.

Ранее переходная команда Байдена сделала заявление, в котором отметила "угрозы для демократии" и подчеркнула, что президент относится к информации о возможных беспорядках максимально серьёзно.