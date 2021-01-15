Репетиция инаугурации Джо Байдена, запланированная на воскресенье, была отложена из-за проблем с безопасностью. Данные передаёт Politico со ссылкой на свои источники.
Напомним: Вашингтоне усиливают меры безопасности: ожидается, что задействуют примерно 20 000 военнослужащих из Нацгвардии, а также усиленные наряды полиции.
Репетиция, пишут в Politico была назначена на воскресенье, 17 января. Комитет по инаугурации президента от комментариев отказался, также не ответили на запросы журналистов в Конгрессе.
Ранее переходная команда Байдена сделала заявление, в котором отметила "угрозы для демократии" и подчеркнула, что президент относится к информации о возможных беспорядках максимально серьёзно.
"За неделю, прошедшую после нападения на Конгресс, страна продолжала узнавать больше об угрозе нашей демократии и о возможности новой волны насилия.
Это вызов, к которому избранный президент и его команда относятся невероятно серьёзно", — приводит издание часть сообщения.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.