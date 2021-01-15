"Мы боремся с двумя пандемиям": японцы комментируют второй режим ЧС

Режим ЧС, который власти Японии ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом, охватил уже 12 из 47 префектур страны. Однако если власти уверены, что подобные меры необходимы, то руководители японских компаний согласны с этим далеко не всегда. Причина проста: соблюдать ЧС "целиком" могут позволить себе не все, иначе начнутся убытки.

Как передаёт издание JapanToday, в Осаке и Фукуоке (режим ЧС действует) наблюдаются проблемы с переполненным транспортом. Власти Токио обеспокоены тем, что люди проигнорировали указания и продолжают ходить на работу в офисы.

Что думают о ситуации простые японцы? Благодаря JapanToday мы знаем ответ на этот вопрос.

"Не говорите мне"

"Я гражданин, поэтому не говорите мне, что я и другие "игнорируем" ваши меры безопасности. Люди должны работать, иначе они не смогут обеспечить себя и свои семьи. На этом этапе СМИ должны писать истории о том, чем заняты политики и как они планируют работать в будущем", — пишет thepersoniamnow.

"Ты всегда можешь бросить курить и остаться дома"

"Людей заставляют ходить на работу, в обеденный перерыв нужно где-то поесть. Нет поддержки, позволяющей людям делать то, что им хотелось бы: повсюду только развешивают тоскливые баннеры с предложением: "Оставайся дома". А босс говорит [с насмешкой]: конечно, ты всегда можешь бросить курить и остаться дома", — рассказывает spinningplates.

"Борьба на два фронта"

"Клянусь, мы боремся с двумя пандемиями. Коронавирус и глупость", — уверен Kushiro.

"Лучше, чем ничего"

"Я спросил своего Босса, почему я не могу работать из дома. Если у меня есть работа, требующая визита в офис или на завод, я могу прийти в компанию, я это понимаю. Но 90% своей работы я могу делать из дома. Его ответ: "У нас каждый день проходят важные встречи, и мы хотим, чтобы эти встречи проводились в формате "лицом к лицу". А ещё мы думаем, что дома вы не будете работать, а запьёте". Но надо отдать должное моей компании, они соблюдают меры профилактики. Мы все должны носить маски, это обязательно. У всех есть большие перегородки между столами. Везде ёмкости с антисептиками. Обеденное время разделено, поэтому в столовой не должно быть многолюдно, и люди должны сидеть отдельно и не разговаривать во время еды. По крайней мере, лучше, чем ничего", — рассказывает Monty.

"Глупость наших боссов"