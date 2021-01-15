Режим ЧС, который власти Японии ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом, охватил уже 12 из 47 префектур страны. Однако если власти уверены, что подобные меры необходимы, то руководители японских компаний согласны с этим далеко не всегда. Причина проста: соблюдать ЧС "целиком" могут позволить себе не все, иначе начнутся убытки.
Как передаёт издание JapanToday, в Осаке и Фукуоке (режим ЧС действует) наблюдаются проблемы с переполненным транспортом. Власти Токио обеспокоены тем, что люди проигнорировали указания и продолжают ходить на работу в офисы.
Что думают о ситуации простые японцы? Благодаря JapanToday мы знаем ответ на этот вопрос.
"Я гражданин, поэтому не говорите мне, что я и другие "игнорируем" ваши меры безопасности.
Люди должны работать, иначе они не смогут обеспечить себя и свои семьи.
На этом этапе СМИ должны писать истории о том, чем заняты политики и как они планируют работать в будущем", — пишет thepersoniamnow.
"Людей заставляют ходить на работу, в обеденный перерыв нужно где-то поесть. Нет поддержки, позволяющей людям делать то, что им хотелось бы: повсюду только развешивают тоскливые баннеры с предложением: "Оставайся дома".
А босс говорит [с насмешкой]: конечно, ты всегда можешь бросить курить и остаться дома", — рассказывает spinningplates.
"Клянусь, мы боремся с двумя пандемиями. Коронавирус и глупость", — уверен Kushiro.
"Я спросил своего Босса, почему я не могу работать из дома. Если у меня есть работа, требующая визита в офис или на завод, я могу прийти в компанию, я это понимаю. Но 90% своей работы я могу делать из дома.
Его ответ: "У нас каждый день проходят важные встречи, и мы хотим, чтобы эти встречи проводились в формате "лицом к лицу". А ещё мы думаем, что дома вы не будете работать, а запьёте".
Но надо отдать должное моей компании, они соблюдают меры профилактики. Мы все должны носить маски, это обязательно. У всех есть большие перегородки между столами. Везде ёмкости с антисептиками.
Обеденное время разделено, поэтому в столовой не должно быть многолюдно, и люди должны сидеть отдельно и не разговаривать во время еды. По крайней мере, лучше, чем ничего", — рассказывает Monty.
"Если болезнь не убьёт нас, глупость наших боссов убьёт", — резюмирует Aly Rustom.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.