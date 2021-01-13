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"Развилка Байдена": два пути США в диалоге с КНДР

Мир

Если Джо Байден хочет договориться с Северной Кореей, ему стоит начать диалог с ослабления санкций. С таким мнением выступила для издания The National Interest Бонни Кристиан.

"Развилка Байдена": два пути США в диалоге с КНДР

Кристиан пишет, что за "громогласной" риторикой, в которой содержится много критики США, Ким Чен Ын прячет, по сути, призыв к действию. Например, власти КНДР заявляли, что "не исключают дипломатию" и готовы "ответить доброй волей на добрую волю".

Поможет ли "стратегия уступок" в диалоге с КНДР? Или Байден предпочтёт ещё сильнее "закрутить гайки"? Мнением делится ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Специально для "Правды. Ру".

КНДР и США: уступки или "пауза"?

У The National Interest на ложку меда приходится кусок дегтя, отмечает эксперт.

Ситуация такова: Северная Корея всегда демонстрировала свою принципиальную готовность к диалогу в ответ на конструктивные встречные меры. Потому что для КНДР диалог — это именно диалог, когда обе стороны движутся к консенсусу, исполняя договоренности и совершая определенные уступки.

"Для американского политического истеблишмента действия, которые выглядят в глазах экспертов, общественного мнения и политиков как неприемлемые уступки тираническому режиму, по сути, невозможны", — уточняет Асмолов.

Всё, что смог сделать Трамп — поставить процесс "на паузу". Эскалация была заморожена, санкции продолжали работать, и Северная Корея продолжала поддерживать мораторий на ядерные испытания и ракетные пуски.

Вариант первый: "против политики Трампа"

У Байдена, продолжает эксперт, есть несколько вариантов действий.

Первый — курс, основанный на логике фракционной борьбы. Трамп с Ким Чен Ыном дружил, значит, Байден постарается высказывать лидеру КНДР "неудовольствие".

"Это может закончиться новым витком обострения. В принципе, северокорейцы готовятся именно к этому, худшему варианту, и вся жёсткая риторика на съезде была посвящена этому", — комментирует Асмолов.

Тем не менее, северокорейцы, скорее всего, либо не будут делать каких-то явных шагов первыми, нарушая мораторий, либо проведут некое испытующее действие и будут ориентироваться на американскую реакцию.

Стоит помнить важный аспект: многие президенты США начинали с очень жёсткой риторики в отношении Северной Кореи, а потом меняли свою позицию.

Так, Клинтон в начале своего срока всерьёз рассматривал перспективы сухопутной войны на полуострове и отказался только тогда, когда ему положили на стол данные о том, какие будут жертвы и разрушения. А к концу своего пребывания у власти он едва не посетил Пхеньян.

"Буш тоже начинал с риторики страны-изгоя, но именно в конце его правления, перед Обамой, был наибольший прогресс в шестисторонних переговорах", — напоминает Асмолов.

Вариант второй: "В долгий ящик"

Второй вариант — Байдену, который принимает страну не в самой лучшей "форме", будет некоторые время просто не до КНДР. Внутриполитическая ситуация в Штатах сейчас напряжённая, и в связи с этим КНДР может на какое-то время выйти из ключевой повестки.

"Поэтому весьма вероятен вариант, когда северяне или будут ждать каких-то активных действий со стороны Байдена и корректировать позицию по ним, или попробуют сделать нечто, что, условно говоря, должно будет подтолкнуть их к пониманию того, как будет вести себя новая администрация", — прогнозирует Асмолов.

Весьма вероятно, что в КНДР решатся на запуск "мирного" назначения, например, искусственного спутника. Дело в том, что, с одной стороны, есть резолюция, которая запрещает КНДР запускать любые баллистические ракеты, а, с другой стороны, есть право на мирное освоение космоса. То есть эта ситуация, которая допускает двойные трактовки.

"Таких ситуаций довольно много. С одной стороны, у нас есть принцип нерушимости границ, а с другой — право нации на самоопределение.

И что имеет приоритет в каждом конкретном случае, во многом зависит от политической конъюнктуры", — резюмирует Асмолов.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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