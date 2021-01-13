Джо Байдену подсказали, как работать с Ким Чен Ыном

Если Джо Байден хочет договориться с Северной Кореей, ему стоит начать диалог с ослабления санкций. С таким мнением выступила для издания The National Interest Бонни Кристиан.

Кристиан пишет, что за "громогласной" риторикой, в которой содержится много критики США, Ким Чен Ын прячет, по сути, призыв к действию. Например, власти КНДР заявляли, что "не исключают дипломатию" и готовы "ответить доброй волей на добрую волю".

"Если выступить с предложением ослабления [запретительных мер], безопасности США ничего угрожать не будет. Вся архитектура нашего сдерживания никуда не денется, а Ким Чен Ын будет и впредь понимать, что агрессия против Соединённых Штатов или их ближайших союзников будет стоить ему его власти, если не жизни", — уверена Кристиан.

Это один из немногих вариантов выхода из переговорного тупика, который возник ещё в 2018 году "усилиями" Трампа. Самое время перестать давить на КНДР и продемонстрировать хоть немного готовности к совместной работе, уверена эксперт.

При этом не стоит упирать именно на ядерное разоружение "здесь и сейчас" — в ближайшем будущем такая цель недостижима. Привычная для Штатов политика "всё или ничего" станет лишь преградой для нормализации отношений в регионе.