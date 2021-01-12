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Греция расширит свою территорию "по морскому праву"

Мир » Европа

Греция намерена увеличить свою территорию за счёт расширения территориальных вод в Ионическом море в соответствии с Конвенцией ООН.

Греция расширит свою территорию "по морскому праву"

В настоящее время общая площадь Греции составляет 131 тысячу квадратных километров. Расширение территориальных вод в районе Ионического моря с 6 до 12 морских миль в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву добавит к территории страны ещё 13 тысяч квадратных километров.

"Впервые с 1947 года греческий парламент призывают голосовать за увеличение территории национального суверенитета. Правительство предлагает использовать неотъемлемое право нашей страны на увеличение наших территориальных вод в районе Ионического моря и до мыса Тенарон с 6 до 12 морских миль", — заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

В дальнейшие планы греческого правительства входит расширение территориальных вод к югу от острова Крит, а затем и в Эгейском море. Против этого выступает Турция. В Анкаре считают, что действия греческого правительства в этом регионе дают повод для объявления войны, сообщает РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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