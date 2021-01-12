Без побед, денег и доверия: бизнес-элита США недовольна республиканцами

События в Вашингтоне будут иметь для Республиканской партии не только политические, но и финансовые последствия. От блока отворачиваются его ключевые спонсоры, передаёт Politico.

Как стало известно 11 января, от партии сторонников Трампа уже отвернулись такие гиганты, как Hallmark, MasterCard и American Express. Представители компаний отметили, что "прекращают все политические пожертвования" для тех республиканцев, которые и дальше продолжат оспаривать итоги выборов.

Также недовольны действиями сторонников Трампа остались в Dow (химическое производство) и Blue Cross Blue Shield (крупный страхователь в медицинской отрасли). При этом в Blue Cross Blue Shield поддерживали республиканцев с 1996 года, то есть случай действительно уникальный.

Для руководства Республиканской партии проблема заключается даже не столько в финансовой, сколько в "человеческой" стороне вопроса. Указанные компании дают работу множеству людей, и за кого те будут голосовать на следующих выборах, многим уже понятно.

Между тем ожидаются новые заявления от BlackRock и Goldman Sachs (инвестиционных гигантов), а также от Facebook и Google.