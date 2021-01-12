Демократы пытаются запретить Трампу участвовать в выборах

Палата представителей Конгресса США может проголосовать за объявления импичмента Дональду Трампу уже 13 января.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического большинства в палате представителей Стени Хойера. Ранее была принята резолюция, в которой нынешний американский лидер обвинялся в подстрекательствах к мятежу.

Если палата представителей одобрит импичмент Трампа, то за него должен проголосовать сенат, который планирует выйти с каникул только 19 января - за день до инаугурации Джо Байдена.

Демократы спешат объявить импичмент Трампу до этой даты, чтобы запретить ему участвовать в последующих президентских выборах.