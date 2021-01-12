Палата представителей Конгресса США может проголосовать за объявления импичмента Дональду Трампу уже 13 января.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического большинства в палате представителей Стени Хойера. Ранее была принята резолюция, в которой нынешний американский лидер обвинялся в подстрекательствах к мятежу.
Если палата представителей одобрит импичмент Трампа, то за него должен проголосовать сенат, который планирует выйти с каникул только 19 января - за день до инаугурации Джо Байдена.
Демократы спешат объявить импичмент Трампу до этой даты, чтобы запретить ему участвовать в последующих президентских выборах.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.