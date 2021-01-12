Радио ABC со ссылкой на ФБР: не хотите эскалации — не трогайте Трампа

По сообщениям ФБР, вооруженная группировка планирует восстание в Вашингтоне и всех 50 столицах штатов, если президент США Дональд Трамп будет смещен до истечения срока его полномочий.

"Бюро получило информацию о выявленной вооруженной группе, намеревающейся отправиться в Вашингтон, округ Колумбия, 16 января. Они предупредили, что, если Конгресс попытается отстранить действующегопрезидента с помощью 25-й поправки, произойдет огромное восстание", — говорится в внутреннем бюллетене, полученном "от собственного источника" репортером радио ABC News Аароном Катерским.

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Катерский утверждает, что группа, которая "не была определена публично", призывает к "штурму государственных, местных и федеральных административных зданий, если Трамп будет удален до 20 января, когда демократ Джо Байден будет введен в должность следующего президента США".

"Вооруженные протесты планируются во всех 50 государственных капитолиях с 16 января по крайней мере до 20 января", а в Капитолии США начиная с 17-го", — добавил Катерский.

ФБР пока официально не подтвердило и не опровергло сообщение журналиста АВС.

Напомним, демократы обвиняют Дональда Трампа в подстрекательстве к захвату здания конгресса, который они назвали "мятежом", и подготовили статьи об импичменте, ссылающиеся на 14-ю поправку, принятую после Гражданской войны, чтобы доказать, что Трамп и его сторонники участвовали в "восстании или мятеже" против США точно так же, как лидеры Конфедерации, и поэтому им должно быть запрещено занимать какие-либо государственные должности.