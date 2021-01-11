Закон, запрещающий однополые браки в Эстонии, настолько возмутил парламентскую оппозицию, что она предложила провести в стране референдум. Правда, не на эту тему.
Депутаты решили, что было бы неплохо обсудить с народом присоединения Прибалтики к России. И предложили провести референдум: "было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была частью России?"
Премьер-министр Эстонии Юрий Ратас объяснил оппозиции, почему это невозможно. В Фейсбук он написал:
После гневной отповеди премьера, депутаты-реформаторы заявили, что пошутили и сняли вопрос о референдуме.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.