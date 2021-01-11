В Бишкеке организовали концерт в честь победы Жапарова

Сторонники Садыра Жапарова организовали концерт в центре Бишкека в честь победы политика на президентских выборах в Киргизии.

Об этом сообщают РИА "Новости". Сейчас на сцене выступают местные исполнители и коллективы. Сам Жапаров планирует приехать на концерт и выступить перед избирателями.

Напомним, президентские выборы в Киргизии прошли 10 января. По предварительным данным, победы в них одержал Садыр Жапаров.