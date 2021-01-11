Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Дочь Заворотнюк раскритиковала фанатов своей матери
Алёна Шишкова призналась, что носила парики из-за лысины
Польховский объяснил, как россияне выиграли смешанную эстафету
Мэр Якутска уйдёт в отставку из-за проблем со здоровьем
Мать Алексея Панина умерла из-за коронавируса
Bild: парламент Германии усилил безопасность после беспорядков в США
Пашиняна попытались не пустить в Москву
Трескучие морозы надвигаются на Москву и область
Китайские власти всё-таки пустят в страну экспертов ВОЗ

США, Япония и Великобритания объединятся для противодействия Huawei

Мир

Новую "точку соприкосновения" нашли власти Японии, США и Великобритании. Представители трёх стран решили противодействовать поставкам 5G-оборудования от китайской Huawei.

США, Япония и Великобритания объединятся для противодействия Huawei

Как пишут в газете Yomiuri, речь идёт о "консультациях", которые представители Токио проводят с коллегами из Вашингтона и Лондона. Ранее (осенью 2020 года) три страны договорились по общим положениям "противостояния" китайскому IT-гиганту, и теперь работа будет продолжена.

"США и Великобритания начали работу по исключению оборудования китайской компании Huawei Technologies Co. из своих сетей 5G следующего поколения. Также они поддерживают политику диверсификации цепочек поставок.

Для японских производителей, таких как NEC Corp. и Fujitsu Ltd, это прекрасная возможность восстановить утраченные позиции", — уточняют журналисты.

Роль NEC Corp. и Fujitsu Ltd, похоже, будет ключевой: в издании уточняют, что именно эти компании попробуют "подхватить знамя" поставщика, если Huawei действительно "вытолкнут" с рынка. А ключевой проблемой, из-за которой у Huawei начались сложности, в издании называют огромную долю рынка оборудования под сети мобильной связи: около 33%.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Художник из США представил картину-реакцию на штурм Капитолия
Пашиняна попытались не пустить в Москву
Трескучие морозы надвигаются на Москву и область
Китайские власти всё-таки пустят в страну экспертов ВОЗ
Новое обвинение для Трампа: "Служанка Путина"
Иран - Южной Корее: в захвате вашего судна политика ни при чём
Первый случай "британского" штамма COVID-19 зарегистрирован в России
Государственные флаги приспущены в США в память о погибших полицейских
Глава ООН обвинил богатые страны в "вакцинном национализме"
В мире более 90 миллионов случаев коронавируса
Популярное
Общество
Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе

Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.

Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Мир. Новости мира
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Российский шоу-бизнес
В Москве умерла мать Алексея Панина
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"
Игорь Буккер Поселения в дебрях Амазонки копируют созвездия Игорь Буккер Василий Амирджанов Роднина разглядела в Дзюбе перспективного политика Василий Амирджанов Усам Оздемиров Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса Усам Оздемиров
Комментарии
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Цены на мобильную связь в России увеличатся на 5-7%
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Отец Андрей: христианину не нужно искать чашу Грааля
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников