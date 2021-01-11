США, Япония и Великобритания объединятся для противодействия Huawei

Новую "точку соприкосновения" нашли власти Японии, США и Великобритании. Представители трёх стран решили противодействовать поставкам 5G-оборудования от китайской Huawei.

Как пишут в газете Yomiuri, речь идёт о "консультациях", которые представители Токио проводят с коллегами из Вашингтона и Лондона. Ранее (осенью 2020 года) три страны договорились по общим положениям "противостояния" китайскому IT-гиганту, и теперь работа будет продолжена.

"США и Великобритания начали работу по исключению оборудования китайской компании Huawei Technologies Co. из своих сетей 5G следующего поколения. Также они поддерживают политику диверсификации цепочек поставок. Для японских производителей, таких как NEC Corp. и Fujitsu Ltd, это прекрасная возможность восстановить утраченные позиции", — уточняют журналисты.

Роль NEC Corp. и Fujitsu Ltd, похоже, будет ключевой: в издании уточняют, что именно эти компании попробуют "подхватить знамя" поставщика, если Huawei действительно "вытолкнут" с рынка. А ключевой проблемой, из-за которой у Huawei начались сложности, в издании называют огромную долю рынка оборудования под сети мобильной связи: около 33%.