На Украине инициируют сбор подписей за регистрацию российской вакцины

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" намерена инициировать сбор подписей жителей Украины за регистрацию российской вакцины "Спутник V".

По словам председателя политсовета партии Виктора Медведчука, отказ украинских властей от регистрации и применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по политическим мотивам является преступлением против своего народа.

"Медведчук уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины "Спутник V". Более того, Украина даже может начать её производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины. С требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины", — прокомментировал партийную инициативу руководитель её молодёжного отделения Артём Марчевский.

Марчевский подчеркнул, что с вопросами по поводу российской вакцины к представителям партии часто обращаются граждане Украины — и молодые, и пожилые, которые боятся за жизнь и здоровье, своё и близких.

Сбор подписей планируется начать с Донецкой и Луганской областей, далее — по всей Украине, информирует пресс-служба партии.