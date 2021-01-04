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На Украине инициируют сбор подписей за регистрацию российской вакцины

Мир » Бывший СССР » Украина

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" намерена инициировать сбор подписей жителей Украины за регистрацию российской вакцины "Спутник V".

На Украине инициируют сбор подписей за регистрацию российской вакцины

По словам председателя политсовета партии Виктора Медведчука, отказ украинских властей от регистрации и применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по политическим мотивам является преступлением против своего народа.

"Медведчук уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины "Спутник V". Более того, Украина даже может начать её производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины. С требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины", — прокомментировал партийную инициативу руководитель её молодёжного отделения Артём Марчевский.

Марчевский подчеркнул, что с вопросами по поводу российской вакцины к представителям партии часто обращаются граждане Украины — и молодые, и пожилые, которые боятся за жизнь и здоровье, своё и близких.

Сбор подписей планируется начать с Донецкой и Луганской областей, далее — по всей Украине, информирует пресс-служба партии.

Автор: Людмила Черткова
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