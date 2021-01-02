1 января в мире зафиксирован рекорд ежедневной смертности от COVID

Число смертей от коронавируса во всем мире достигло рекордного показателя 1 января — 13 997 смертей за 24 часа.

Такие данные предоставила ВОЗ.

Это число является самым большим с начала пандемии COVID-19. Общее число смертей на утро 2 января составляет 1,8 миллиона человек.

США остаются наиболее пострадавшей страной во всем мире:

по подсчетам Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день насчитывается 20 085 408 случаев заболевания, 347 202 человека скончались от коронавируса.

Бразилия отстает от США по количеству погибших:

с начала пандемии смертность составила 195 394 человека,

в стране было подтверждено в общей сложности 7 698 694 случая заболевания.

Напомним, 31 декабря исполнился ровно год с тех пор, как ВОЗ была проинформирована китайскими властями о начале вспышки пневмонии неизвестной причины, которая привела к тому, что 11 марта вспышка коронавируса была объявлена пандемией.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выступил в эту среду по этому поводу, размышляя о борьбе с вирусом и пути вперед в этом 2021: