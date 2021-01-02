1 января в мире зафиксирован рекорд ежедневной смертности от COVID

Число смертей от коронавируса во всем мире достигло рекордного показателя 1 января — 13 997 смертей за 24 часа.
Такие данные предоставила ВОЗ.
Это число является самым большим с начала пандемии COVID-19. Общее число смертей на утро 2 января составляет 1,8 миллиона человек.
США остаются наиболее пострадавшей страной во всем мире:
Бразилия отстает от США по количеству погибших:
Напомним, 31 декабря исполнился ровно год с тех пор, как ВОЗ была проинформирована китайскими властями о начале вспышки пневмонии неизвестной причины, которая привела к тому, что 11 марта вспышка коронавируса была объявлена пандемией.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выступил в эту среду по этому поводу, размышляя о борьбе с вирусом и пути вперед в этом 2021:
"Забегая вперед к 2021 году, мы должны принять простое, но глубокое решение: игнорируем ли мы уроки 2020 года и позволяем ли мы преобладать островным и партизанским подходам, теориям заговора и нападкам на науку, что приводит к ненужным страданиям для здоровья людей и общества в целом?
Или мы прошли последние несколько миль этого кризиса вместе, помогая друг другу на этом пути, от справедливого обмена вакцинами до предоставления точных советов, сострадания и внимания всем, кто в этом нуждается, как глобальная семья? Выбор простой".
Звезда шокировала публику откровенным признанием.