Сотни израильтян заразились COVID после получения вакцины Pfizer

Поскольку коронавирусная вакцина не обеспечивает немедленного иммунитета к COVID-19, более двухсот граждан Израиля подцепили болезнь через несколько дней после получения уколов Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно данным новостного ТВ-канала Израиля, число тех, кто получил COVID-19, несмотря на вакцинацию, составляло около 240 человек.

"С тех пор как 20 декабря начались прививки, по меньшей мере четыре человека в Израиле умерли вскоре после того, как получили укол", — сообщает Общественный вещатель Кан.

Однако Министерство здравоохранения заявило, что три смертельных случая не были связаны с вакциной, а четвертый случай - смерть 88-летнего мужчины с уже существующими заболеваниями - в настоящее время расследуется.

Кратко о препарате

Вакцина Pfizer/BioNTech, на которую полагаются израильские органы здравоохранения, не содержит коронавируса и не может заразить реципиента. Но требуется время, чтобы генетический код в препарате научил иммунную систему распознавать и атаковать болезнь.

Курс вакцины американского производства требует двух уколов. Согласно исследованиям, иммунитет к коронавирусу повышается только через восемь-десять дней после первой инъекции и в конечном итоге достигает 50%.

Второй укол вводится через 21 день после первого, заявленный иммунитет в 95% достигается только через неделю после этого. И, конечно, есть еще 5% вероятности заразиться, даже если вакцина работает на полную мощность.

Израильские новостные агентства призвали общественность сохранять бдительность и тщательно соблюдать все меры предосторожности Covid-19 в течение месяца после введения первой инъекции вакцины.

ДЛЯ СПРАВКИ

Израильв настоящее время проводит массовую кампанию вакцинации, в ходе которой уже более миллиона человек или почти 12% населения получили инъекцию Pfizer/BioNTech.

По данным Оксфордского университета, это самый большой показатель на душу населения в мире. Первый этап программы направлен на иммунизацию медиков и пожилых людей, прежде чем перейти к другим категориям.

К слову, вакцина Pfizer/BioNTech - первая в мире коронавирусная вакцина, одобренная для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения.