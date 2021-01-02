Поскольку коронавирусная вакцина не обеспечивает немедленного иммунитета к COVID-19, более двухсот граждан Израиля подцепили болезнь через несколько дней после получения уколов Pfizer/BioNTech.
Об этом сообщили местные СМИ.
Согласно данным новостного ТВ-канала Израиля, число тех, кто получил COVID-19, несмотря на вакцинацию, составляло около 240 человек.
"С тех пор как 20 декабря начались прививки, по меньшей мере четыре человека в Израиле умерли вскоре после того, как получили укол", — сообщает Общественный вещатель Кан.
Однако Министерство здравоохранения заявило, что три смертельных случая не были связаны с вакциной, а четвертый случай - смерть 88-летнего мужчины с уже существующими заболеваниями - в настоящее время расследуется.
Вакцина Pfizer/BioNTech, на которую полагаются израильские органы здравоохранения, не содержит коронавируса и не может заразить реципиента. Но требуется время, чтобы генетический код в препарате научил иммунную систему распознавать и атаковать болезнь.
Курс вакцины американского производства требует двух уколов. Согласно исследованиям, иммунитет к коронавирусу повышается только через восемь-десять дней после первой инъекции и в конечном итоге достигает 50%.
Второй укол вводится через 21 день после первого, заявленный иммунитет в 95% достигается только через неделю после этого. И, конечно, есть еще 5% вероятности заразиться, даже если вакцина работает на полную мощность.
Израильские новостные агентства призвали общественность сохранять бдительность и тщательно соблюдать все меры предосторожности Covid-19 в течение месяца после введения первой инъекции вакцины.
ДЛЯ СПРАВКИ
К слову, вакцина Pfizer/BioNTech - первая в мире коронавирусная вакцина, одобренная для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения.
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