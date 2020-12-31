В Израиле местный житель скончался спустя несколько часов после того, как ему была введена вакцина от коронавируса.
Как сообщает издание km. ru, инцидент произошёл в больнице Иерусалима. В медучреждении через несколько часов после вакцинации от "ковида" скончался 88-летний мужчина. Ему была введена вакцина, произведённая компанией Pfizer и BioNTech.
Однако, отмечается, что медики не видят связи между смертью пациента и вакцинацией.
Издание сообщает, что в Израиле это не первый подобный случай: ранее в минздраве страны сообщили, что после вакцинации скончался 75-летний местный житель.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".