После вакцинации от коронавируса в Израиле умер человек

В Израиле местный житель скончался спустя несколько часов после того, как ему была введена вакцина от коронавируса.

Как сообщает издание km. ru, инцидент произошёл в больнице Иерусалима. В медучреждении через несколько часов после вакцинации от "ковида" скончался 88-летний мужчина. Ему была введена вакцина, произведённая компанией Pfizer и BioNTech.

Однако, отмечается, что медики не видят связи между смертью пациента и вакцинацией.

Издание сообщает, что в Израиле это не первый подобный случай: ранее в минздраве страны сообщили, что после вакцинации скончался 75-летний местный житель.