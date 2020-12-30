"Пункты с негативным содержанием": бюджет США расстроил Китай

Необычное требование пришло в Вашингтон из Пекина. Представители Китая увидели в американском бюджете попытку вмешательства во внутренние дела страны.

Речь идёт о бюджете на 2021 финансовый год (в США длится с 1 октября по 30 сентября). В нём, как оказалось, есть пункты, которые можно характеризировать как "касающиеся КНР", более того — как "попытки подогреть сепаратизм". Документ подписан Дональдом Трампом.

"Мы решительно настаиваем на том, чтобы американская сторона незамедлительно прекратила вмешиваться во внутриполитические дела Китая. Вашингтон должен отказаться от реализации пунктов с негативным содержанием, касающихся КНР", — распространяют СМИ заявление Всекитайского собрания народных представителей.

Также, по мнению Китая, в Штатах занимаются "клеветой" на политические методы, применяемые в Гонконге, Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.