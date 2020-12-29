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Идём на восток: как и зачем будут сотрудничать Россия и КНР в 2021 году

Политика

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Идём на восток: как и зачем будут сотрудничать Россия и КНР в 2021 году

Китай и Россия готовы активизировать координацию шагов на международной арене в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабах, пишут в сообщении.

Какие именно интересные совместные проекты РФ и Китая ожидаются в 2021 году? Рассказывает Леонид Крутаков, политолог, публицист, доцент финансового университета при правительстве России. Только для сайта "Правда. Ру".

Векторы совместной работы: сближение как стратегия

Эксперт отмечает: безусловно, будет развиваться энергетическое сотрудничество.

"Думаю, что Китай обязательно войдёт в "Восток Ойл" — проект "Роснефти" по началу освоения Арктического шельфа и запуска на полную мощность Северного морского пути.

Северный морской путь Китай включил как один из пунктов в свой проект "Один пояс, один путь", — рассказывает Крутаков.

Конечно же, не стоит забывать и про "Силу Сибири".

Если говорить о сближении России и Китая в условиях "санкционной войны", оно носит стратегический характер, дополняет эксперт. Владимир Путин сообщал: надо говорить не просто о добрососедских отношениях, а о полномасштабном стратегическом сотрудничестве двух стран.

"Я думаю, это неизбежность в условиях современного мира и фактической войны, объявленной объединённым Западом, Китаю и России, развивающимся странам.

Поэтому сближение неизбежно, в том числе сближение с такими странами, как Иран и Индия в рамках ШОС", — уверен публицист.

Новый вызов и старый урок: зачем сотрудничать?

По большому счёту, перед Китаем, Россией и Ираном стоит простой вызов: создание новой системы взаиморасчётов между государствами, в которой будет новый инструмент на замену доллару.

Ведь пока страны остаются внутри долларовой экономики, как в плане сбережений, так и в плане инвестиций, то вольно или невольно работают на "чужой проект", придуманный за океаном.

"Санкции против России и Китая показали: в любой момент нас могут отключить от инструментов обслуживания, от экономических инструментов, включая банковское и финансовое обслуживание.

Поэтому вопрос создания собственной системы взаиморасчётов, полномасштабной кредитной денежной системы на инклюзивных основах стоит перед РФ и КНР очень остро", — дополняет Крутаков.

Показательным в этом смысле был 2018 год: стало ясно, что если у США возникают проблемы, Вашингтон просто включает печатный станок и девальвирует, "размывает" сбережения всех стран.

"Это фактически было ограбление, колоссальное ограбление в масштабах всех планеты, которое провели американцы.

И это урок, который не забывается. Потому что он всегда может быть повторён", — резюмирует Крутаков.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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