ВОЗ: Нынешняя пандемия COVID очень тяжелая, но не самая большая

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан предупредил, что в будущем может возникнуть "еще более серьезная" пандемия, поскольку будут распространяться новые мутантные и высоко инфекционные штаммы COVID-19.

Комментируя сложившуюся ситуацию во время брифинга для СМИ, доктор Райан объяснил, что уровень смертности от нынешнего вируса достаточно низок по сравнению с другими заболеваниями. Он также признал, что пандемия коронавируса распространилась по всему миру чрезвычайно быстро и затронула каждый уголок планеты.

Учёный охарактеризовал пандемию как "тревожный сигнал", заявив, что она дала ВОЗ возможность научиться лучше реагировать на такие чрезвычайные ситуации.

"Нам нужно собраться с силами, подготовиться к тому, что в будущем может оказаться еще более серьезным, — заявил Райан. — Планета хрупка, и мы живем во все более сложном глобальном обществе, и эти тенденции будут продолжаться."

Говоря о вакцинах, доктор Райан выразил уверенность, что массовая вакцинация, скорее всего, уменьшит опасность вируса. Он привел примеры полиомиелита и кори — болезней, которые были взяты под контроль с помощью вакцин. А также добавил, что вакцина не может гарантировать, что инфекционное заболевание будет "устранено или искоренено."

Эти комментарии появились после того, как в начале декабря в Великобритании и Южной Африке были обнаружены новые мутантные штаммы коронавируса, которые уже распространились более чем на дюжину стран.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в наступающем году ожидается больше проблем, имея в виду новые разновидности COVID-19.

"ВОЗ тесно сотрудничает с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения в вирусе", — добавил он.

Напомним, на текущей неделе исполнился год с тех пор, как мир узнал о случаях "пневмонии с неизвестной причиной" в китайском городе Ухань, который позже был назван COVID-19.