В погоне за доверием: что стоит за риторикой Джо Байдена?

Джо Байден подчеркнул: Штатам нужно возвращать доверие мирового сообщества. Только работа с кем-то вместе может сделать достижение целей эффективным и быстрым, отметил президент.

"Нам придётся вновь завоевать доверие мирового сообщества, которое начало находить способы работать в обход нас или без нас", — сообщил Байден, выступая в городе Уилмингтоне.

Что надо сделать Байдену, чтобы завоевать искомое "доверие мирового сообщества"? Мнением делится Кирилл Андерсон, профессор факультета политологии МГУ. Только для сайта "Правда. Ру".

Компромиссы и принуждения: что выберет Байден

Эксперт рассказывает: Байдену предстоит выбрать одну из двух стратегий. Либо он будет искать компромиссы с партнёрами Штатов, либо принуждать из делать то, что выгодно Вашингтону.

"Какой из двух вариантов возобладает, сказать трудно, поскольку Байден — либерал, соответственно, либеральными методами навязывает свою волю, свои интересы. Поэтому есть два пути: мягкий и более жёсткий", — уточняет Андерсон.

Но какой бы путь ни выбрал Байден, доминирование Соединённых Штатов останется и будет укрепляться. Ведь если игрок занимает выгодную позицию, то добровольно уступать её вряд ли захочет.

"Это как в велогонках: есть момент, когда гонщик имеет преимущество. Если он его не использует, то проигрывает. Видимо, Байдену "проиграть" не позволят. То есть будет более жёсткая политика Соединённых Штатов, "украшенная" разными лозунгами типа "мы несём свободу" и тому подобное. Но суть от этого не поменяется", — резюмирует Андерсон.

Специально для сайта "Правда. Ру".