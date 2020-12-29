"Работают в обход США": Байден рассказал, что "натворил" Трамп

О планах на грядущий президентский срок рассказал избранный президент США Джо Байден. По мнению политика, за прошедшее время многие бывшие партнёры и друзья США начали из-за непродуманной политики Трампа работать "в обход".

Байден подчеркнул: Штатам нужно возвращать доверие мирового сообщества. Только работа с кем-то вместе может сделать достижение целей эффективным и быстрым, отметил президент.

"Нам придётся вновь завоевать доверие мирового сообщества, которое начало находить способы работать в обход нас или без нас", — сообщил Байден, выступая в городе Уилмингтон.

Политик уверен, что действия Трампа создали вокруг Штатов своеобразный "вакуум", поэтому сообщил собравшимся: он постарается начать с того, чтобы успешно "собрать партнёров" для конкурирования с КНР.

Напомним, что пока риторика остаётся риторикой: Штаты в очередной раз обновили санкции и против КНР, и против России, а также всё ещё недовольны действиями Германии по поддержке "СП-2".