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СМИ Японии: в Токио помогли Вашингтону "надавить" на Пекин

Мир

Неожиданный "слив" из Японии: по данным новостного агентства Kyodo, из Токио в Вашингтон были переданы некие данные, позволяющие "надавить" на Китай.

СМИ Японии: в Токио помогли Вашингтону "надавить" на Пекин

В Kyodo уточняют, что полученные от Японии данные в том числе позволили Штатам ввести и расширить санкции против Китая, а также обвинить Пекин в нарушениях прав человека. Ключевым условием сделки была её анонимность: Штаты не должны были раскрывать источник информации.

Напомним, что ранее Китай провоцировал Японию у спорных островов группы Сенкаку, демонстративно нарушая границу и даже давая военным кораблям приказ на сближение с гражданскими судами. Также Токио нервничает из-за активного расширения китайского авианесущего флота.

Таким образом, Япония может быть заинтересована в "антикитайских" альянсах, а также в сотрудничестве со странами, которые Китай также успел "обидеть", например, с Австралией.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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