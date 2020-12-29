Только на свои: власти КНДР отучат жителей от иностранных валют

Новая инициатива властей Северной Кореи: расчёты в наличной иностранной валюте постепенно начинают запрещать. По данным издания Asahi, первым на очереди оказался кластер "свободных рынков".

В Asahi уточняют, что кластер "свободных рынков" насчитывает примерно 500 торговых точек. Именно там власти попросили не использовать в расчётах юани и доллары.

Также, по неподтверждённым данным, в Пхеньяне поймали и приговорили к казни дельца, который занимался подпольным обменом валюты.

По мнению журналистов, настолько резкие шаги показывают желание властей КНДР взять под контроль "рыночную экономику", своеобразный "эрзац" которой сложился за последние годы на территории страны. Ранее, напомним, в стране существовала карточная система (до 1990-х годов).

"Правда.Ру" рассказала также, как по спутниковым снимкам журналисты сделали вывод о готовящемся в стране крупном военном параде или схожем мероприятии, которое, предположительно, будет посвящено съезду Трудовой партии страны.