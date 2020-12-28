В Северной Корее готовят "сюрприз" в честь съезда партии

Северная Корея готовится к проведению большого военного парада. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, оказавшиеся в распоряжении портала 38 North.

В СМИ уточняют, что снимки получены через коммерческий источник и датированы 26 декабря. На них видно, что в районе площади имени Ким Ир Сена (Пхеньян) постепенно становится всё больше военной техники и людей.

Также в аэропорту Мирим, расположенного недалеко от столицы КНДР, замечена повышенная активность служащих.