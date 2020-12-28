Северная Корея готовится к проведению большого военного парада. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, оказавшиеся в распоряжении портала 38 North.
В СМИ уточняют, что снимки получены через коммерческий источник и датированы 26 декабря. На них видно, что в районе площади имени Ким Ир Сена (Пхеньян) постепенно становится всё больше военной техники и людей.
Также в аэропорту Мирим, расположенного недалеко от столицы КНДР, замечена повышенная активность служащих.
"Ожидается, что в январе состоится как минимум один парад, приуроченный к съезду [Трудовой] партии. На снимках видны политические лозунги, которые несут участники репетиций.
На восточной стороне площади [имени Ким Ир Сена] что-то строят. Это может быть сцена для ежегодного новогоднего концерта, однако неясно, состоится ли концерт в этом году, или сцена связана с мероприятиями съезда партии", — пишут на 38 North.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.