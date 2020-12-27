В США прогнозируется всплеск пандемии после Рождества

После рождественских праздников Америку может настигнуть "пост-волна" распространения коронавируса, предупреждает инфекционист Энтони Фаучи.

Американский инфекционист Энтони Фаучи поддержал избранного президент США Джозефа Байдена, который заявил недавно, что пандемия остаётся угрозой для многих людей по всей стране, несмотря на старт масштабной кампании по вакцинации населения.

"Мы, вероятно, увидим постсезонный всплеск распространения эпидемии на фоне Рождества и Нового года. Я бы назвал это "волной после волны". Если вы посмотрите на то, что мы пережили в конце осени и начале зимы, это действительно очень тревожно", — заявил Энтони Фаучи в интервью CNN.

Инфекционист особо подчеркнул опасность путешествий в плане угрозы распространения коронавируса. Несмотря на призывы оставаться дома, американцы продолжают путешествовать — и разносить вирус.