Украина нашла неожиданного союзника в лице Китая. Как оказалось, страны сумели договориться о совместной работе по множеству направлений.
Данные приводит китайское агентство Xinhua News Agency. По данным журналистов, совместная работа ожидается по следующим "точкам соприкосновения", а именно:
Договорённостей удалось достичь благодаря "удалённой" встрече членов "Комитета межправительственного сотрудничества Китай — Украина". С китайской стороны делегатов представлял премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с украинской — премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.
"Содействие прочным и стабильным двусторонним отношениям служит коренным интересам двух стран и народов", — отметил Хэ.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.