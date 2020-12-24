Диалог удался: о чём договорились Китай и Украина

Украина нашла неожиданного союзника в лице Китая. Как оказалось, страны сумели договориться о совместной работе по множеству направлений.

Данные приводит китайское агентство Xinhua News Agency. По данным журналистов, совместная работа ожидается по следующим "точкам соприкосновения", а именно:

борьба с пандемией коронавируса;

работа в сфере сельского хозяйства;

совместные экономические инициативы;

работы в области космоса, науки;

работы в области культуры, образования.

Договорённостей удалось достичь благодаря "удалённой" встрече членов "Комитета межправительственного сотрудничества Китай — Украина". С китайской стороны делегатов представлял премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с украинской — премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.