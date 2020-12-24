С 13:00 в прямом эфире программы "Точка зрения" обсуждаем проблему помощи России Донбассу с депутатом Государственной Думы, директором Института РУССТРАТ Еленой Паниной.
"Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса", — пообещал Владимир Путин, выступая на прямой линии 17 декабря. Президент уточнил, что Россия будет помогать Донбассу не только по гуманитарной линии, но и через прямое сотрудничество.
В 2018 году он объяснял, что Россия поддерживает Донбасс, только чтобы его жителей "окончательно там не раздавили и не съели и не порвали". Сейчас иная мотивация?
Предполагается также обсудить следующие вопросы.
Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.
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