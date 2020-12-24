Какой должна быть помощь России Донбассу?

С 13:00 в прямом эфире программы "Точка зрения" обсуждаем проблему помощи России Донбассу с депутатом Государственной Думы, директором Института РУССТРАТ Еленой Паниной.

"Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса", — пообещал Владимир Путин, выступая на прямой линии 17 декабря. Президент уточнил, что Россия будет помогать Донбассу не только по гуманитарной линии, но и через прямое сотрудничество.

В 2018 году он объяснял, что Россия поддерживает Донбасс, только чтобы его жителей "окончательно там не раздавили и не съели и не порвали". Сейчас иная мотивация?

Предполагается также обсудить следующие вопросы.

Куратором Донбасса вместо Владислава Суркова стал Дмитрий Козак. Что-то поменялось?

Кто владеет донбасскими предприятиями? Возвращается ли собственность бывшим владельцам?

В каком состоянии сейчас связи предприятий ЛДНР с экономикой России? Какие первоочередные проблемы надо решать?

О каких инфраструктурных проектах и прямых связях говорил Владимир Путин?

Для чего Донецкая и Луганская республики были приглашены в ООН?

Выдача российских паспортов — это тоже помощь?

Готовится ли Украина отменять блокаду Донбасса?

Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.

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