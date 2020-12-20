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Украина не готова отказаться от НАТО ради мира в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Власти Украины не готовы убрать из основного закона страны пункт о курсе страны на вступление в НАТО.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский рассказал изданию The New York Times. По его словам, Украина может включить в Конституцию пункт о децентрализации власти, поскольку это предусмотрено Минскими соглашениями.

От НАТО Украина не будет отказываться, поскольку в рамках Минских соглашений не существует никаких договорённостей на этот счёт.

Автор: Алексей Корнеев
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