Власти Украины не готовы убрать из основного закона страны пункт о курсе страны на вступление в НАТО.
Об этом украинский лидер Владимир Зеленский рассказал изданию The New York Times. По его словам, Украина может включить в Конституцию пункт о децентрализации власти, поскольку это предусмотрено Минскими соглашениями.
От НАТО Украина не будет отказываться, поскольку в рамках Минских соглашений не существует никаких договорённостей на этот счёт.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.