Украина не готова отказаться от НАТО ради мира в Донбассе

Власти Украины не готовы убрать из основного закона страны пункт о курсе страны на вступление в НАТО.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский рассказал изданию The New York Times. По его словам, Украина может включить в Конституцию пункт о децентрализации власти, поскольку это предусмотрено Минскими соглашениями.

От НАТО Украина не будет отказываться, поскольку в рамках Минских соглашений не существует никаких договорённостей на этот счёт.