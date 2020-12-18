Фактически проигравший выборы Дональд Трамп не намерен устраивать Джо Байдену "лёгкую жизнь". Как стало известно корреспондентам CNN, Трамп сообщил советникам, что не станет уходить из Белого дома в день инаугурации Байдена.
20 января, как уточняют в CNN, Трамп собирается отказаться от добровольной "сдачи поста", и его придётся выводить из здания силой. Затем последовали опровержения: другой советник Трампа заявил, что тот погорячился.
"Он покинет [Белый дом]. Он просто вспылил", — сообщил советник.
Есть ли у Трампа какие-то "последние козыри", с помощью которых он может осложнить жизнь Байдену? Рассказывает политолог-американист Борис Межуев. Специально для "Правды. Ру".
Эксперт отмечает: у Трампа есть возможность, о которой сейчас довольно много говорят, но правовых последствий никто толком не объясняет.
Возможность заключается следующем: шестого января Конгресс должен сертифицировать (то есть подтвердить) результаты голосования всех штатов 14 декабря, то есть голосование Коллегии выборщиков. Сертификация произойдёт шестого января.
"Насколько я понимаю, это была абсолютно формальная процедура. Никто всерьёз это даже не обсуждал. Это было просто механическое голосование.
Но есть такая штука: если по поводу какого-то одного штата, по поводу голосования выборщиков один член Палаты представителей и один сенатор выступает против, то эти результаты не сертифицируются.
Что дальше происходит, совершенно непонятно", — объясняет Межуев.
По логике, нужно или отменять результаты выборов вообще, либо проводить новое голосование по штату. Но прямых прецедентов нет, и никто прям об этом не пишет.
Далее: в Палате представителей есть господин по имени Мо Букс, республиканец. Это сторонник Трампа, член Палаты представителей от Алабамы. И он уже заявил, что будет выступать против сертификации результатов выборов в каком-то одном или нескольких штатах, которые вызывали споры. Скорее всего, это Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Джорджия.
И теперь, если появится хотя бы один сенатор от республиканцев под очевидным давлением со стороны Трампа на собственную партию, то действительно - шансы "переиграть ситуацию" будут.
"Шансы появляются, а к чему это реально приведёт, непонятно.
Очевидно, что это будет конституционный и политический кризис с туманными политическими последствиями.
Очевидно, что этому никто не подчинится. Потому что это будет восприниматься как узурпация власти с помощью таких юридических махинаций.
Но при этом как будут выходить из ситуации, никто не понимает", — продолжает Межуев.
Так что Трамп надеется на шестое января — но это надежда сродни надежде на землетрясение. Так говорить о том, что события обернутся в пользу Трампа, не стоит.
"Но то, что он сам рассчитывает на это, рассчитывает, что такое "землетрясение" может произойти, вполне возможно", — резюмирует эксперт.
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