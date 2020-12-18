"Джокер Трампа": что политик припас для Байдена на будущий год

Фактически проигравший выборы Дональд Трамп не намерен устраивать Джо Байдену "лёгкую жизнь". Как стало известно корреспондентам CNN, Трамп сообщил советникам, что не станет уходить из Белого дома в день инаугурации Байдена.

20 января, как уточняют в CNN, Трамп собирается отказаться от добровольной "сдачи поста", и его придётся выводить из здания силой. Затем последовали опровержения: другой советник Трампа заявил, что тот погорячился.

"Он покинет [Белый дом]. Он просто вспылил", — сообщил советник.

Есть ли у Трампа какие-то "последние козыри", с помощью которых он может осложнить жизнь Байдену? Рассказывает политолог-американист Борис Межуев. Специально для "Правды. Ру".

"Землетрясение" для выборов: чем воспользуется Трамп

Эксперт отмечает: у Трампа есть возможность, о которой сейчас довольно много говорят, но правовых последствий никто толком не объясняет.

Возможность заключается следующем: шестого января Конгресс должен сертифицировать (то есть подтвердить) результаты голосования всех штатов 14 декабря, то есть голосование Коллегии выборщиков. Сертификация произойдёт шестого января.

"Насколько я понимаю, это была абсолютно формальная процедура. Никто всерьёз это даже не обсуждал. Это было просто механическое голосование. Но есть такая штука: если по поводу какого-то одного штата, по поводу голосования выборщиков один член Палаты представителей и один сенатор выступает против, то эти результаты не сертифицируются. Что дальше происходит, совершенно непонятно", — объясняет Межуев.

По логике, нужно или отменять результаты выборов вообще, либо проводить новое голосование по штату. Но прямых прецедентов нет, и никто прям об этом не пишет.

Далее: в Палате представителей есть господин по имени Мо Букс, республиканец. Это сторонник Трампа, член Палаты представителей от Алабамы. И он уже заявил, что будет выступать против сертификации результатов выборов в каком-то одном или нескольких штатах, которые вызывали споры. Скорее всего, это Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Джорджия.

И теперь, если появится хотя бы один сенатор от республиканцев под очевидным давлением со стороны Трампа на собственную партию, то действительно - шансы "переиграть ситуацию" будут.

"Шансы появляются, а к чему это реально приведёт, непонятно. Очевидно, что это будет конституционный и политический кризис с туманными политическими последствиями. Очевидно, что этому никто не подчинится. Потому что это будет восприниматься как узурпация власти с помощью таких юридических махинаций. Но при этом как будут выходить из ситуации, никто не понимает", — продолжает Межуев.

Так что Трамп надеется на шестое января — но это надежда сродни надежде на землетрясение. Так говорить о том, что события обернутся в пользу Трампа, не стоит.

"Но то, что он сам рассчитывает на это, рассчитывает, что такое "землетрясение" может произойти, вполне возможно", — резюмирует эксперт.

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