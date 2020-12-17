"Я в домике": Трамп поведал о планах на инаугурацию Байдена

Фактически проигравший выборы Дональд Трамп не намерен устраивать Джо Байдену "лёгкую жизнь". Как стало известно корреспондентам CNN, Трамп сообщил советникам, что не станет уходить из Белого дома в день инаугурации Байдена.

20 января, как уточняют в CNN, Трамп собирается отказаться от добровольной "сдачи поста", и его придётся выводить из здания силой. Затем последовали опровержения: другой советник Трампа заявил, что тот погорячился.

"Он покинет [Белый дом]. Он просто вспылил", — сообщил советник.

Напомним, что в США существует традиция: в день инаугурации бывший и избранный президенты Штатов, а также вице-президенты вместе устраивают чаепитие в Белом доме. Только после этого проводится церемония присяги.

Ранее в СМИ США писали, что Трамп покинет Белый дом на вертолёте, а затем отправится на встречу со сторонниками.