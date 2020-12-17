Фактически проигравший выборы Дональд Трамп не намерен устраивать Джо Байдену "лёгкую жизнь". Как стало известно корреспондентам CNN, Трамп сообщил советникам, что не станет уходить из Белого дома в день инаугурации Байдена.
20 января, как уточняют в CNN, Трамп собирается отказаться от добровольной "сдачи поста", и его придётся выводить из здания силой. Затем последовали опровержения: другой советник Трампа заявил, что тот погорячился.
"Он покинет [Белый дом]. Он просто вспылил", — сообщил советник.
Напомним, что в США существует традиция: в день инаугурации бывший и избранный президенты Штатов, а также вице-президенты вместе устраивают чаепитие в Белом доме. Только после этого проводится церемония присяги.
Ранее в СМИ США писали, что Трамп покинет Белый дом на вертолёте, а затем отправится на встречу со сторонниками.
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