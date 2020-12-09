Иванка Трамп купила виллу Хулио Иглесиаса в "бункере миллионеров"

Дочь президента США и советник Белого дома Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер купили поместье, ранее, по слухам, принадлежавшее певцу Хулио Иглесиасу на частном острове Майами, известном как бункер миллиардеров.

Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, земля, приобретенная членами семьи Трамп - участок в 0,74 га и 60 метров частного пляжа обошёлся новым хозяевам в $31,8 млн.

@indiancreekisland

Остров, называемый Indian Creek Island, является эксклюзивным частным сообществом, в котором есть центральное поле для гольфа и несколько объектов вокруг, все с выходом в залив Майами. Он также известен как одно из самых безопасных мест во Флориде, поскольку покой обитателей 29 его резиденций охраняют 13 офицеров полиции.