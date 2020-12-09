Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Прививка от COVID в виде йогурта – новая российская разработка
Пушков ответил на слова Шахрая о распаде СССР
Прокурор Техаса потребовал, чтобы суд "устранил" выборщиков от 4 штатов
Нью-Йорк готов к новым протестам. Теперь из-за всеобщей вакцинации
В самой известной "сталинке" Москвы произошел пожар
Стройку завода Tesla в Германии могут сорвать зимующие змеи
Слуцкий: воюя с СП-2 США бьют по европейской безопасности
Шесть участников испытаний вакцины от коронавируса умерли в США
Вакцина от COVID или бокал шампанского? – вот в чём вопрос…

Иванка Трамп купила виллу Хулио Иглесиаса в "бункере миллионеров"

Мир

Дочь президента США и советник Белого дома Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер купили поместье, ранее, по слухам, принадлежавшее певцу Хулио Иглесиасу на частном острове Майами, известном как бункер миллиардеров.

Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, земля, приобретенная членами семьи Трамп - участок в 0,74 га и 60 метров частного пляжа обошёлся новым хозяевам в $31,8 млн.

Иванка Трамп купила виллу Хулио Иглесиаса в "бункере миллионеров". остров
@indiancreekisland

Остров, называемый Indian Creek Island, является эксклюзивным частным сообществом, в котором есть центральное поле для гольфа и несколько объектов вокруг, все с выходом в залив Майами. Он также известен как одно из самых безопасных мест во Флориде, поскольку покой обитателей 29 его резиденций охраняют 13 офицеров полиции.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Франция построит авианосец на смену флагману "Шарль де Голль"
Прокуроры трёх штатов присоединились к иску Техаса в Верховный суд США
Экс-глава Минобороны Израиля поведал о договоре США с инопланетянами
Бразилия: первый случай заражения смертельно опасным грибком
Twitter подвёл итоги: пользователи больше любят трагические новости
Прививка от COVID в виде йогурта – новая российская разработка
Пушков ответил на слова Шахрая о распаде СССР
Прокурор Техаса потребовал, чтобы суд "устранил" выборщиков от 4 штатов
Нью-Йорк готов к новым протестам. Теперь из-за всеобщей вакцинации
В самой известной "сталинке" Москвы произошел пожар
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна
Российский шоу-бизнес
Юмористке "Аншлага" осталось жить полтора года
Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер Олег Артюков Водородная гонка: зачем это России Олег Артюков Василий Амирджанов В МГУ рассказали об упавшем настроении россиян Василий Амирджанов
Комментарии
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Депутат Мосгордумы: бюджет Москвы плохой — и это не изменить
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Крым подошел к "последнему рубежу" обезвоживания
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников